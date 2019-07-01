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Ситуация на Корейском полуострове

Неопознанный летательный аппарат над демилитаризованной зоной в Корее оказался стаей птиц

Эксперты связывают повышенные меры безопасности с недавним визитом президента США Дональда Трампа

СЕУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Зафиксированный в небе над демилитаризованной зоной (ДМЗ) - границей между Южной Кореей и КНДР - неопознанный летательный аппарат оказался стаей птиц. Об этом в понедельник сообщил представитель Комитета начальников штабов республики Корея (РК).

По его данным, в момент обнаружения радарами неопознанного летательного аппарата несколько истребителей ВВС РК были подняты в воздух. Они установили, что пятном на радаре оказалась плотная стая птиц, пролетавших через демилитаризованную зону.

Во избежание происшествий представители Комитета начальников штабов РК оповестили северокорейскую сторону о планируемых вылетах авиации.

Эксперты связывают такие повышенные меры безопасности на границе с недавним официальным визитом президента США Дональда Трампа в Сеул. Он посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Во время общения с северокорейским лидером Трамп перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории Северной Кореи.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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