В ДНР опровергли заявление Киева об обстреле санитарного автомобиля ВСУ силами республики

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Заявление Киева об обстреле санитарного автомобиля ВСУ силами ДНР не соответствует действительности. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что на мариупольском направлении была обстреляна санитарная машина украинской армии, в результате двое военнослужащих погибли, один был ранен.

"Все эти заявления - ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации республики перед мировым сообществом", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин подчеркнул, что ДНР соблюдает режим прекращения огня.