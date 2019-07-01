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Кризис на Украине

В ДНР опровергли заявление Киева об обстреле санитарного автомобиля ВСУ силами республики

Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин подчеркнул, что ДНР соблюдает режим прекращения огня

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Заявление Киева об обстреле санитарного автомобиля ВСУ силами ДНР не соответствует действительности. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что на мариупольском направлении была обстреляна санитарная машина украинской армии, в результате двое военнослужащих погибли, один был ранен.

"Все эти заявления - ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации республики перед мировым сообществом", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин подчеркнул, что ДНР соблюдает режим прекращения огня.

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УкраинаКризис на УкраинеБасурин, Эдуард Александрович
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