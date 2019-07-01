Генсек ООН обеспокоен решением Ирана увеличить запасы низкообогащенного урана

ТАСС, 1 июля. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность решением Ирана увеличить запасы низкообогащенного урана свыше 300 кг. Об этом сообщил в понедельник на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Он обеспокоен этими сообщениями", - сказал Дюжаррик. Представитель ООН выразил мнение, что такие действия не помогут сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также не сможет обеспечить улучшение экономической ситуации для Ирана.

"Принципиально важно, чтобы этот вопрос, также как и другие касающиеся сделки вопросы, обсуждался в рамках специально учрежденного механизма", - добавил он.

Кроме того, Гутерриш вновь обратился ко всем сторонам СВПД с призывом соблюдать условия сделки.