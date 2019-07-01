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СМИ: суд Стамбула признал "Эргенекон" несуществующей организацией

Эту организацию подозревали в попытке сместить кабинет тогдашнего премьер-министра страны Тайипа Эрдогана.

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Высший уголовный суд Стамбула признал в понедельник "Эргенекон" несуществующей организацией. Об этом в понедельник сообщила газета Sabah, напомнив, что в 2003 году "Эргенекон" подозревали в попытке сместить кабинет тогдашнего премьер-министра Тайипа Эрдогана.

По данным издания, в рамках повторного судебного процесса по этому нашумевшему делу были вновь оправданы все 235 подозреваемых.

Ранее считалось, что "Эргенекон" - это тайная ультранационалистическая организация, которую также называли "теневым правительством". Старт делу был дан после обнаружения в Стамбуле склада с гранатами, якобы принадлежавшими членам этой организации. Следствие началось в 2007 году и было встречено общественностью с резкой критикой. Многие противники партии власти считали суд попыткой "убрать" нежелательных Эрдогану лиц и подорвать базу для развития светских процессов в стране.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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