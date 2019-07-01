ЕБРР рассматривает возможность увеличения финансовой помощи Таджикистану в три раза

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность увеличения ежегодной помощи Таджикистану с нынешних $60 млн до $200 млн. Об этом заявил в понедельник президент банка Сума Чакрабарти в Душанбе.

"Я лично буду ходатайствовать перед Советом директоров ЕББР об увеличении ежегодной помощи стране с нынешних $60-70 млн до $150-200 млн", - сказал он журналистам. По его словам, в этом году запланировано подписание нового стратегического соглашения о сотрудничестве между ЕБРР и Таджикистаном, рассчитанного до 2024 года.

Президент ЕБРР в рамках своего визита в Таджикистан в понедельник провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, а также встретился с экономической командой правительства и представителями частного сектора страны.

По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана, по состоянию на 1 июня 2019 года общая сумма реализованных и текущих проектов ЕБРР в стране составляет около $845 млн долларов.