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Мадуро приказал провести тщательное расследование смерти венесуэльского офицера

По словам его адвоката, к смерти капитана Рафаэля Акосты Аревало привели пытки

КАРАКАС, 1 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал провести тщательное расследование обстоятельств смерти офицера ВС Боливарианской Республики Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота и умер в заключении. Соответствующее заявление было распространено в понедельник венесуэльским МИД.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к генеральному прокурору страны с просьбой начать тщательное и полное расследование с целью выяснения обстоятельств смерти гражданина Рафаэля Акосты Аревало, обвиняемого в совершении нескольких преступлений", - отмечается в документе.

Ранее Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что ее причиной стали пытки - их последствия якобы были видны, когда задержанного привели в суд.

В воскресенье стало известно, что власти Боливарианской Республики задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, которые подозреваются в убийстве офицера.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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