Глава МИД Великобритании выступил в поддержку протестующих в Гонконге

ТАСС, 1 июля. Глава МИД Великобритании Джереми Хант выступил в поддержку жителей Гонконга, вышедших в понедельник на уличный марш протеста, однако при этом подчеркнул недопустимость применения насилия и нарушения закона участниками подобных акций. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter .

"Отвлекаясь от кампании [в преддверии выборов нового главы британской Консервативной партии], хотел бы в годовщину [передачи Гонконга КНР] подчеркнуть, что Соединенное Королевство непоколебимо выступает в поддержку Гонконга и его свобод. Какое-либо применение насилия недопустимо, однако жители Гонконга должны сохранить свое право на мирный протест и его осуществление в рамках закона, что сегодня продемонстрировали сотни тысяч человек", - написал Хант.

Вскоре после того, как заявление Ханта было опубликовано, стало известно о том, что радикально настроенные демонстранты заняли здание Законодательного совета в районе Адмиралти после продолжавшегося несколько часов штурма. В понедельник в Гонконге также состоялся грандиозный уличный марш в поддержку демократии, собравший, по оценкам организаторов, 550 тысяч человек. Полиция называет более скромную цифру в 190 тысяч.