СМИ: премьер Ирака издал указ о слиянии всех военизированных отрядов с армией страны

ТАСС, 1 июля. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди издал распоряжение, обязывающее все военизированные отряды, действующие на территории страны, разорвать любые отношения с политическими силами и присоединиться к единой национальной армии. Об этом в понедельник сообщил телеканал Skynewsarabia.

Согласно указу иракского премьера, "всем военизированным подразделениям или отрядам предписывается прекратить отношения с политическими партиями и объединиться с иракскими вооруженными силами". Абдель Махди также распорядился "закрыть штаб-квартиры военизированных формирований во всех населенных пунктах Ирака".

Иракский премьер-министр определил срок выполнения этого распоряжения до конца июля этого года. Абдель Махди пообещал "предать суду любые военизированные формирования, которые гласно или скрытно действуют за рамками иракского законодательства".

В указе иракского премьера особо отмечается, что все его пункты относятся и к отрядам народного шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), которые сыграли значительную роль в борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В распоряжении подчеркивается, что упраздняются все названия отдельных отрядов ополчения, которые были им присвоены во время боевых действий против ИГ. Премьер указал, что в ближайшее время будет издан особый приказ по поводу реструктуризации и реформирования шиитского народного ополчения.