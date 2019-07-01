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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Кандидат на пост премьера Британии пообещал выйти из ядерной сделки, если Иран ее разорвет

Джереми Хант не считает возможным сценарий, в котором Лондон выступил бы на стороне США, если бы Вашингтон принял решение нанести превентивный удар по территории Ирана

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Великобритания будет вынуждена выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если его положения будут нарушаться Тегераном. Об этом заявил в понедельник вечером в интервью телеканалу Sky News глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Я думаю, что ядерная сделка с Ираном была верным решением, поскольку нынешняя ситуация была бы еще более опасной, если бы в распоряжении у Ирана было ядреное оружие. Тем не менее сделка есть сделка, мы поддерживаем ее и хотели бы ее сохранить, поскольку не хотим, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Тем не менее, если Иран разорвет это сделку, мы также из нее выйдем", - сказал Хант.

Глава британского МИД также подчеркнул, что не считает возможным сценарий, в котором Лондон выступил бы на стороне США, если бы Вашингтон принял решение нанести превентивный удар по территории Ирана. Вместе с тем он отметил, что "полностью разделяет мнение" президента США Дональда Трампа о том, что "основной причиной нестабильности на Ближнем Востоке являются террористические организации, которые в разных странах спонсирует Иран". Хант также повторил слова Трампа о том, что прочный мир на Ближнем Востоке недостижим, если Иран не прекратит "свою дестабилизирующую деятельность".

Теги
ИранВеликобританияСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдХант, Джереми
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