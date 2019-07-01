Иран готов вернуться к исполнению своих обязательств по ядерной сделке

ТАСС, 1 июля. Тегеран не нарушал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и готов вернуться к выполнению своих обязательств в рамках этого договора, если европейские государства, подписавшие соглашение, также будут выполнять свои обещания. Об этом в понедельник заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы не нарушили СВПД, и 36-й параграф договора подтверждает это", - написал глава МИД Ирана на своей странице в Twitter. По словам Зарифа, этот параграф был "исчерпан после того, как из договора вышли США".

Он отметил, что Тегеран дал другим странам, участвующим в соглашении (Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ - прим. ТАСС), определенное время, в течение которого "заморозил свое право (ответить на выход США из СВПД - прим. ТАСС)". "И наконец, спустя 60 недель, мы начали действовать", - указал Зариф.

Иранский министр вместе с тем заметил, что "как только три европейские страны начнут соблюдать свои обязательства по договору", Иран "будет готов вновь вернуться [к выполнению своих обязательств]".

Зариф на своей странице в Twitter разместил и фотокопию 36-го параграфа СВПД, в котором говорится о механизме разрешения споров, если одна из сторон сомневается в выполнении пунктов соглашения другой стороной. В данном случае речь идет об обязательстве Ирана сохранять на своей территории определенный объем обогащенного урана (до 300 кг). Некоторое время назад Тегеран предупредил, что будет наращивать запасы обогащенного сырья.

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС представитель Международного агентства по атомной энергии, Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД.