СМИ: полиция восстановила контроль над зданием Законодательного совета Гонконга

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полиция Гонконга установила контроль над зданием местного Законодательного совета и очистила его от протестующих. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

По ее информации, сейчас здание и территория вокруг него практически полностью освобождены от демонстрантов, там находятся только полицейские и несколько журналистов. Толпа протестующих, по свидетельству очевидцев, отступила к Центральному району города.

Ранее днем демонстрантам удалось ворваться в здание Законодательного совета в районе Адмиралти после нескольких часов его штурма. При попытках разогнать участников антиправительственных выступлений полиция Гонконга применила слезоточивый газ.

Местные власти уже объявили, что правительственный комплекс во вторник будет полностью закрыт по соображениям безопасности.