Климкин объявил об уходе в отпуск, не дожидаясь решения Рады по своей отставке

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.

"Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он изданию "Украинские новости".

Ранее в понедельник Климкин в видеообращении в социальных сетях сообщил, что принял решение уйти в отпуск, не дожидаясь своего увольнения Верховной радой.

"Независимо от того, какое решение и когда примет Рада о моей отставке, я решил уйти в отпуск", - сказал Климкин. По его словам, он воспользуется свободным временем для формирования собственной политической команды.