Совбез ООН в июле обсудит Сирию, Йемен, Украину, Колумбию и Ливию

ТАСС, 1 июля. Совет Безопасности (СБ) ООН в ходе перуанского председательства в июле проведет встречи по Сирии, Йемену, Украине, Колумбии и Ливии, а также открытые дебаты по связи между терроризмом и организованной преступностью.

Постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра в качестве председателя в понедельник представил прессе план работы СБ на текущий месяц. Согласно графику, политическое урегулирование в Сирии с участием спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена будет обсуждаться 25 июля. Гуманитарная ситуация в стране станет предметом дискуссий Совета 30 июля.

По словам Меса-Куадры, "одним из важных мероприятий июля станут открытые дебаты по связи между международным терроризмом и организованной преступностью, в ходе которых страны заслушают доклад ООН по этой теме".

Председатель СБ также обратил внимание, что 16 июля состоится встреча по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке. "Она пройдет по запросу Российской Федерации", - пояснил он.

Традиционно непостоянные члены Совбеза в ходе своего председательства уделяют приоритетное внимание тематике своего региона. Так, в июле темой обсуждения СБ станет Колумбия и процесс выполнения соглашения между "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК) и правительством страны. Кроме того, для мониторинга этой ситуации Совет планирует посетить страну с ознакомительной миссией.

В связи с обострением ирано-американских отношений посол не исключил, что Совету вновь понадобится обсудить Иран. "Пока такой встречи в плане нет, но мы следим за этой темой, и в случае соответствующего запроса будем готовы провести заседание по Ирану", - указал постпред Перу. В то же время на июль не запланировано встреч по Венесуэле. "У нас уже было достаточно много встреч по Венесуэле, на данный момент запросов на новое обсуждение не поступало, и лично я не считаю это необходимым, но это не означает, что мы не вернемся к этой теме", - сказал Меса-Куадра.