Бойко: введение на Украине рынка электроэнергии привело к критической ситуации на шахтах

ТАСС, 1 июля. Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко пригрозил, что если будет затоплена хоть одна шахта или пострадают люди, он после 21 июля (выборы в парламент Украины) сам приведет в прокуратуру президента, премьера, главу областной администрации и профильного министра. Такое заявление Бойко сделал в понедельник в эфире телеканала "112 Украина", комментируя ситуацию, которая сложилась на шахтах в связи с введением на Украине с 1 июля рынка электроэнергии.

"Ситуация критическая. Сегодня шахты четырех угольных объединений - Первомайскуголь, Лисичанскуголь, Селидовоуголь, Мирноградуголь - получили предупреждение не только об отключении электроэнергии на технологические нужды, но и электроэнергии на водоотливы, откачку воды и на вентиляторы, которые осуществляют проветривание. Если их остановить, это значит, шахты будут уничтожены, их потом восстановить будет очень сложно. Люди на шахте "Горская" (Первомайскуголь) спустились в шахту вместе с директором, сидят там и сказали "топите нас вместе с шахтой", - рассказал Бойко.

Как пояснил оппозиционер, нельзя было вводить рынок электроэнергии, не рассчитавшись со старыми долгами. "Четверым руководителям объединения отказали в подписании прямых договоров, ссылаясь на то, что предприятия имеют долги. Это то, о чем предупреждала "Оппозиционная платформа - За жизнь" - нельзя вводить рынок электроэнергии, не решив ситуацию со старыми долгами", - отметил Бойко.

По словам политика, профильный министр заверил, что "все будет нормально - и исчез". "Я хочу их (президента, премьер-министра, главу областной администрации и профильного министра - прим. ТАСС) предупредить, что сейчас я делаю депутатский запрос в правоохранительные органы, но, не дай бог, затопят шахты или пострадают люди - я их сам, после 21 июля за шиворот оттащу в прокуратуру и прослежу, чтобы они все получили по заслугам. Потому что это диверсия против государства, это диверсия против людей", - подчеркнул Бойко.

Согласно принятому Верховной радой закону "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии введен 1 июля. Запуск рынка - это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере €500 млн в этом году.