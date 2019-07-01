СМИ: власти Алжира заявили о намерениях вернуть украденные деньги

ТАСС, 1 июля. Алжирские власти и далее будут вести борьбу с коррупцией со всей строгостью. Об этом, как сообщает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в понедельник министр юстиции, хранитель печати Слиман Брахми, выступая в городе Типаза на севере страны на форуме, посвященном методам противодействия казнокрадству.

"Верховная власть в Алжире полна решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния", - подчеркнул глава ведомства.

"Судебное преследование преступников, коррупционеров не будет эффективным без возвращения в рамках международных, региональных и двусторонних соглашений украденных денег", - продолжал Брахми, имея в виду работу по возврату капиталов, незаконно вывезенных из Алжира.

"Сегодня мы в большей степени, чем когда-либо, убеждены в необходимости борьбы с коррупцией, которая создает препятствия для реализации усилий по развитию и истощает ресурсы государства", - отметил министр.

В последние месяцы в Алжире были арестованы многие известные бизнесмены и олигархи, близкие к ушедшему в отставку 2 апреля бывшему президенту страны Абдельазизу Бутефлике (1999-2019). Так, 17 июня суд приговорил к полугоду тюрьмы по обвинению в причастности к коррупции экс-председателя Форума руководителей предприятий (ФРП) Алжира Али Хаддада.

По мнению алжирских комментаторов, за громкими уголовными делами в отношении бизнесменов, связанных с Бутефликой и его ближайшим окружением, стоят влиятельные силовики - в первую очередь, начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Гаид Салах. Кроме того, решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных протестов.