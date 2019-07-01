Экс-президент Украины Кравчук назвал небывалым конфликт Зеленского и Климкина

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал небывалым в истории страны конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Павла Климкина и дал негативную оценку действиям министра иностранных дел.

"Ни разу еще не было, чтобы министр иностранных дел, принимая важное решение, не поставил в известность главу государства или человека, который отвечает в его команде за внешнюю политику", - заявил он в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

Кравчук подчеркнул, что за международную политику отвечает глава государства. "У нас в Конституции прямо написано, что за международную политику отвечает глава государства. Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют Путин с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать", - сказал он.

27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИД, который без его ведома ответил на ноту России относительно арестованных в РФ украинских моряков. После заявления Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению президента. Зеленский в понедельник, 1 июля, направил письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление о его увольнении.

Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении уйти в отпуск с 3 июля.