ЕС в четвертый раз попытается избрать глав своих институтов на 2019-2024 годы

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Назначения руководителей пяти основных институтов Евросоюза станут во вторник главной темой сразу двух крупных международных встреч: саммита государств и правительств ЕС в Брюсселе и сессии Европарламента нового созыва, открывающейся в Страсбурге. "На кону" должности преемников главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, спикера Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, шефа европейской дипломатии Федерики Могерини, и председателя Европейского центробанка Марио Драги на 2019-2024 годы. Наиболее важным среди этих назначений является пост главы исполнительной структуры Евросоюза - Еврокомиссии, который дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия.

Саммит ЕС будет обсуждать этот вопрос уже в четвертый раз. Первый раз кадровую проблему не удалось решить на внеплановом саммите ЕС 28 мая, второй - на плановом саммите 20-21 июня, третий - на экстренном саммите 30 июня, который продолжался с вечера воскресенья и до полудня понедельника. За 20 часов переговоров лидеры ЕС так и не нашли пятерых кандидатов, которые бы устроили все 28 стран ЕС и три ключевые наднациональные политические фракции ЕП: наиболее многочисленную христианско-демократическую Европейскую народную партию, вторую по численности фракцию социалистов и третью - либеральных демократов.

Время поджимает участников саммита очень сильно, поскольку параллельно с их саммитом, 2 июля в Страсбурге открывается первая сессия ЕП нового созыва, избранного на общеевропейских выборах 23-26 мая. На ней евродепутаты должны утвердить кандидатуру спикера ЕП. Изначально голосование о новом главе ЕП было намечено на первый день сессии - 2 июля, однако, еще на прошлой неделе было принято решение перенести его на среду 3 июля, чтобы дать лидерам ЕС больше времени на согласование кандидатов.

С главами остальных евроинститутов дела обстоят чуть проще - они должны меняться только 31 октября, то есть, их назначение теоретически можно отложить даже на период после летних каникул - на сентябрь. Но проблема в том, что высшие должности в Евросоюзе обычно распределяются на пакетной основе, чтобы соблюсти баланс между старыми и новыми странами ЕС, представителями разных политических групп, а также обеспечить гендерный баланс между кандидатами. Если саммит ЕС до 3 июля не примет решение по основным кандидатам, ЕП сможет самостоятельно проголосовать кандидатуру своего спикера, и тем лишит лидеров ЕС возможности торговаться о кресле главы ЕП.

Недостаток демократии

Отсутствие консенсуса на саммите ЕС может привести и к столкновению интересов Европейского совета, который объединяет глав всех 28 государств Евросоюза, с ЕП. Последние выборы в ЕП проводились по всей Европе под лозунгом демократического избрания главы ЕК по так называемой системе "единого кандидата". Принципы этой системы прописаны в Лиссабонском соглашении ЕС, вступившем в силу в 2009 году. Она предполагает, что ЕК должен возглавить представитель фракции или коалиции, имеющей большинство мест в ЕП. Этого кандидата должны утвердить сначала саммит ЕС, а затем сессия ЕП нового созыва.

Кандидаты от каждой фракции были определены заранее и вели в этом качестве предвыборную кампанию в разных странах ЕС. Это - немец Манфред Вебер от христианско-демократической Европейской народной партии (ЕНП), победившей на выборах в ЕП, голландец Франс Тиммерманс от фракции социалистов, занявшей второе место, и датчанка Маргрете Вестагер от фракции либеральных демократов, вышедшей на третье место. Однако, проблема в том, что эти фракции только все вместе могут собрать большинство голосов в ЕП, а объединиться и предложить общего кандидата они не смогли.

В результате вопрос о назначениях вернулся на рассмотрение Европейского совета (саммита ЕС), большинство членов которого сразу заявили, что не поддерживают Манфреда Вебера. Однако предложить на пост главы ЕК постороннего кандидата для саммита ЕС проблематично - это грозит конфликтом с ЕП, поскольку фактически будет означать обман избирателей, ведь им обещали назначение главы Европейской комиссии на основании выборов в Европарламент. Таким образом, кандидат, который устроил бы и ЕП и большую часть лидеров ЕС - это Франс Тиммерманс.

Польское вето

Однако против Тиммерманса выступают страны Вишеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия). Тиммерманс является первым зампредом уходящего состава ЕК и в этой должности он курировал расследование ЕК нарушений европейских норм в Польше в рамках проводимой правительством этой страны реформы Конституционного суда, чем и вызвал немилость Варшавы и ее сторонников. Никакие усилия главы Европейского совета Дональда Туска, также, кстати, поляка, который всю ночь с воскресенья на понедельник вел двусторонние консультации с лидерами разных стран ЕС, сломить Вишеградское единство не смогли.

Слухи и претенденты

По информации источников ТАСС, на момент завершения дискуссии в понедельник наиболее вероятные кандидаты на ведущие европейские посты выглядят следующим образом: нынешний первый замглавы ЕК голландец Франс Тиммерманс идет на пост главы ЕК, замглавы Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева - на пост главы Европейского совета, немец Манфред Вебер рассматривается на пост главы ЕП, нынешний и.о. премьера Бельгии Шарль Мишель - на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза. Еще одним кандидатом на пост главы внешнеполитической службы ЕС может является нынешний еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер. Впрочем, ни один из лидеров ЕС, покидая саммит, не подтвердил эти намерения.

Что касается главы Европейского центробанка, то его назначение участники саммита вообще не стали обсуждать, чтобы не осложнять согласование пакета еще и консультациями с банковским лобби. Ожидается, что решение о главе ЕЦБ будет принято в сентябре.

Системная проблема

Покидая саммит, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сам процесс назначения на ведущие посты в Евросоюзе был плохо подготовлен. "Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами. Процесс назначения был плохо подготовлен. Намерение избирать глав списков лидирующих на евровыборах партий внесло неопределенность и двусмысленность, так как привело к различным интерпретациям этого принципа", - сказал он.

"Ясно, что провал отчасти был связан и с личными амбициями ряда политиков, амбициями, которым, по моему мнению, не должно быть места на таких переговорах. Эти лидеры оказались пленниками [своих] политических интересов и политических обязательств. Эту проблему следует урегулировать к завтрашнему дню, и уверен, что мы добьемся успеха", - отметил Макрон.

Сделать выводы

Президент Франции подчеркнул, что "в дальнейшем следует сделать все необходимые выводы из этого провала" саммита ЕС. "Само доверие к нам оказалось под ударом из-за подобных слишком продолжительных совещаний, оказывающихся безрезультатными. Мы создаем плохой образ Евросоюза", - признал Макрон.

Он указал в этой связи на важность "сформировать хорошую команду, которая подготовит возможность достижения конкретных результатов". "В то же время нам следует подумать и об упрощении процедур принятия решений", - уточнил Макрон.

По его словам, Франция в ходе прошедших переговоров "сделала все возможное для того, чтобы было достигнуто удовлетворяющее всех решение". "Мы отнюдь не выступали с какой-то фиксированной схемой решения или выдвижения кандидатур на национальной основе", - сказал президент.

Он приветствовал в этой связи "тесную координацию действий Франции с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая приложила большие усилия для того, чтобы попытаться добиться договоренности к понедельнику". Он также отметил тесное сотрудничество Франции в ходе саммита с лидерами Бельгии, Испании, Нидерландов и Португалии.

Невозможность расширения

Макрон также заявил, что провал саммита демонстрирует невозможность дальнейшего расширения ЕС, если даже в нынешнем составе лидеры сообщества не способны принимать основные решения. "В свете всего происходящего я все более скептически отношусь к позиции тех, кто выступает за новое расширение ЕС. Мы не способны договориться, даже сейчас, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза", - предупредил он.