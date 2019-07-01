США призвали протестующих и полицию Гонконга воздерживаться от насилия

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. США призвали в понедельник воздерживаться от насилия протестующих и полицию Гонконга, которая ранее восстановила контроль над зданием местного Законодательного совета и очистила его от митингующих. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Госдепартамента.

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"Мы призываем все стороны [в Гонконге] воздерживаться от насилия", - сказано в документе. Внешнеполитическое ведомство указало, что развитие Гонконга основывалось на "уважении верховенства закона и основных свобод, включая свободу выражения мнений и право на свободу мирных собраний".

Как ранее сообщила газета South China Morning Post, здание Законодательного совета Гонконга и территория вокруг него практически полностью освобождены от демонстрантов, там находятся только полицейские и несколько журналистов. Толпа протестующих, по свидетельству очевидцев, отступила к Центральному району города.

Ранее днем демонстрантам удалось ворваться в здание Законодательного совета в районе Адмиралти после нескольких часов его штурма. При попытках разогнать участников антиправительственных выступлений, полиция Гонконга применила слезоточивый газ. Местные власти уже объявили, что правительственный комплекс во вторник будет полностью закрыт по соображениям безопасности.

С 9 июня в городе вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.