Представитель Зеленского: шеф офиса президента выразил личное мнение о языке в Донбассе

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе следует трактовать как личную его позицию. Он выступил в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Это следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии ("Слуга народа"). Поскольку для нас определяющим является положение ст. 10 КУ, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский язык", - объяснил Стефанчук.

Ранее Богдан заявил в интервью агентству "РБК Украина", что разрешил бы предоставление статуса регионального русскому языку в Донецке и Луганске, но при условии, что эти территории Донбасса вновь будут подконтрольны Киеву, а государственным языком там останется украинский. Одновременно Богдан выступил против статуса русского языка как второго государственного на Украине.

После этого спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада не допустит восстановления в стране статуса русского языка как регионального.