CNN: лишь четверо демократов заручились поддержкой более 5% зрителей по итогам теледебатов

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Лишь четверо демократов заручились поддержкой более 5% зрителей по итогам первых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента, следует из опубликованных в понедельник результатов опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNN.

Бывший американский вице-президент Джо Байден заручился поддержкой 22% зрителей, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис - 17%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 15%, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 14%.

Телеканал подчеркивает, что Байден, по-прежнему оставаясь на первом месте, потерял значительное число сторонников. По результатам аналогичного исследования, проведенного в мае 2019 года, бывшего вице-президента поддерживали 32% опрошенных. В то же время Харрис и Уоррен в мае довольствовались поддержкой 8% и 7% респондентов соответственно. Они значительно укрепили позиции по итогам двухдневных дебатов.

Подавляющее большинство следивших в СМИ за новостями о дискуссии демократов (41%) отметили, что Харрис хорошо показала себя на дебатах. Второй по этому показателю числится Уоррен с 13% голосов. Байден, получивший 10%, закрывает тройку лидеров. Среди тех, кто непосредственно смотрел трансляцию, поддержка Харрис еще более уверенная - 46% против 19% у Уоррен и 8% у Байдена.

В первых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, состоявшихся в среду и четверг в Майами (штат Флорида), приняли участие 20 политиков. По единодушному мнению телеканалов Эн-би-си, Си-эн-эн, газеты "Нью-Йорк таймс" и других ведущих СМИ, самым ярким моментом дискуссии стала дуэль между Байденом и Харрис, которой политологи прочили место кандидата в вице-президенты в случае победы Байдена в предвыборной гонке. Харрис удалось неудобными вопросами на тему сегрегации вынудить опытнейшего оратора сначала перейти в контрнаступление, а потом уйти в защиту и признать поражение.

Национальный комитет Демократической партии планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.