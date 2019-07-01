Трамп заявил, что Иран "играет с огнем", превышая лимит запасов низкообогащенного урана

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что власти Ирана "играют с огнем", когда стало известно, что эта страна превысила лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Трансляцию его беседы с журналистами в Белом доме вели американские новостные телекомпании.

Главу вашингтонской администрации попросили прокомментировать соответствующее решение Тегерана. "Они знают, что делают, - подчеркнул Трамп. - Они знают, с чем играют, и играют с огнем". Президент отметил, что ему на данный момент нечего сказать иранской стороне.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил превышение Ираном лимита в 300 кг низкообогащенного урана в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Два лидера обсудили решение иранского режима увеличить объем обогащенного урана сверх лимита, установленного в провалившемся СВПД", - говорится в сообщении.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter: "У Ирана нет никаких оснований для повышения [объема] обогащенного [урана], если только это не является частью усилий по сокращению "времени прорыва" (время, необходимое для производства достаточного количества оружейного урана для создания бомбы - прим. ТАСС) для производства ядерного оружия".

Как сообщил ранее в понедельник ТАСС представитель Международного агентства по атомной энергии, Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД.

Новость обновлена (01:23 мск) - добавлены высказывания Трампа