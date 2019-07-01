CNBC: разведка США считает, что Россия выпустит не более 60 комплексов "Авангард"

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Разведка США полагает, что в России произведут меньше, чем ранее планировалось, новейших гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" из-за трудностей с получением необходимых компонентов. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала CNBC .

По словам его источников, которые, как утверждается, ознакомились с докладом американских разведывательных служб, российская сторона якобы испытывает нехватку комплектующих из углеродного волокна, необходимых для производства "Авангарда". "Ожидается, что выпустят не более 60 единиц этих гиперзвуковых вооружений, поскольку выясняется, что производство обходится слишком дорого", - сказал один из источников.

В октябре 2018 года CNBC выступила с утверждением, что Москва признала имевшиеся у нее компоненты из углеродного волокна недостаточно надежными. По версии телеканала, российская сторона пока не нашла, откуда получать данные изделия. Как следует из материала, разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о разработке в РФ целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард". Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".

По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".