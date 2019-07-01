В Дамаске заявили, что израильские удары по Сирии нацелены на продление кризиса

ТАСС, 2 июля. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН осудить ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска и Хомса, которые привели к гибели четырех мирных граждан, включая одного ребенка. Об этом, как сообщило в понедельник агентство SANA, говорится в послании сирийского внешнеполитического ведомства, направленном в Совбез ООН.

"Израиль, предпринявший очередное вероломное нападение на Сирию, стремится продлить вооруженный конфликт, - указывается в документе. - Своими действиями он оказывает моральную поддержку остаткам банд террористов, укрывшимся в Идлибе".

Как подчеркивается в послании, "продолжение Израилем агрессивного курса по отношению к Сирии было бы невозможным без неограниченной поддержки со стороны администрации Соединенных Штатов, которые позволяют ему действовать безнаказанно".

МИД Сирии призвал Совбез ООН принять незамедлительные и решительные меры по прекращению израильских нападений. "Израиль должен быть привлечен к ответственности за поддержку бандформирований и совершенные им преступления в отношении сирийского народа", - отмечается в документе.

В ночь на понедельник средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс. По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана.

Как информировало агентство Reuters, представители Армии обороны Израиля от комментариев воздержались.