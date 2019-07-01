Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что с нетерпением ждет встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшее время. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

"Было замечательно встретиться с председателем [Госсовета] Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", - написал президент.

Он также заявил, что переговоры США и КНДР на рабочем уровне возобновляются.

"Между тем наши команды встретятся, чтобы выработать некоторые решения долгосрочных и сохраняющихся проблем. Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем [цели]!" - заключил американский лидер. В июне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что переговоры рабочего уровня прервались со времени встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Ханое.

Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

Ранее президент США заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном стала очень продуктивной, хоть и неожиданной.