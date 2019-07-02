Пострадавшие во время боевых действий военные Сирии получили помощь от коллег из России

АЛЕППО /Сирия/, 2 июля. /ТАСС/. Российские военные поддержали сирийских коллег, которые пострадали и получили инвалидность в результате боевых действий против террористов. 17 офицерам запаса сирийской армии, которые не могут передвигаться самостоятельно, были переданы в подарок инвалидные коляски.

"Мы не стоим на месте. Врачи постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и благодаря бесценному опыту, полученному от российских специалистов. Вклад в развитие госпиталя со стороны наших коллег и друзей очень велик", - сообщил журналистам начальник военного госпиталя города Алеппо Фаиз Айюби.

Сейчас в госпитале уже не так много пациентов с тяжелыми ранениями, как в период активных боевых действий в Алеппо. В то время операционные были заняты круглые сутки, сегодня же число поступающих туда пациентов составляет несколько человек в день. "Мы защищали родной город, с позиций террористов выстрелили из противотанкового гранатомета прямо в мою сторону. Чудом выжил, но остался без ноги и пальца на руке", - рассказал капитан запаса Али Таха.

В операционной врачи удаляют осколок из ноги подполковника, который был ранен в боях под Алеппо. Операция проходит под местным наркозом. Ранение не столь значительное, поскольку снаряд разорвался далеко от офицера. Во время активных боевых действий здесь проходили более сложные операции.

Врачам из местного госпиталя принимать пациентов помогают армянские коллеги. Сюда приехали хирурги, эпидемиолог и лабораторные специалисты. Всех военных, которые сражались за родину и участвовали в боях против террористов, принимают бесплатно.

"Взаимодействие [налажено] очень хорошо. Помогаем всем, чем сможем. Каждый день ходим, с утра до полудня рабочее время здесь проводим. Есть очень много пациентов, которые нуждаются в помощи", - сообщил хирург из Армении Арам Мурадян.

Ситуация в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Город Алеппо удалось освободить в 2016 году. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выходят политическое урегулирование, восстановление арабской республики, а также возвращение беженцев.