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США осудили теракт в Кабуле

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм отмечается, что это нападение "демонстрирует полное пренебрежение талибов к своим собратьям-афганцам"

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты самым решительным образом осудили совершенное в понедельник в столице Афганистана нападение боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), в результате которого шесть человек погибли и более 100 пострадали. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают совершенный сегодня [в понедельник] талибами отвратительный террористически акт, в результате которого простые жители и сотрудники служб безопасности Афганистана были убиты и получили серьезные ранения <...> Это дерзкое нападение демонстрирует полное пренебрежение талибов к своим собратьям-афганцам, которые неоднократно заявляли о настоятельной необходимости мирного урегулирования конфликта", - отмечается в документе.

Как сообщил ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, жертвами теракта стали два полицейских и четыре гражданских лица. Он указал, что, по последним данным, более 100 человек, пострадавших при взрыве в центре Кабула, доставлены в госпитали столицы. Рахими добавил, что во время операции по обезвреживанию боевиков, участвовавших в атаке, более двухсот мирных жителей были срочно эвакуированы из района, где прогремел взрыв.

Заминированный грузовик взлетел на воздух утром в понедельник в дипломатическом квартале афганской столицы, в 16 полицейском округе, где также расположен один из объектов министерства национальной обороны страны. Вслед за взрывом последовала стрельба. В ходе операции сил безопасности Афганистана были уничтожены пять экстремистов, атаковавших логистический центр Минобороны.

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