Кандидата в президенты Аргентины вызвали на допрос по делу о теракте

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июля. /ТАСС/. Федеральный судья Клаудио Бонадио вызвал на допрос в качестве свидетеля кандидата в президента Аргентины Альберто Фернандеса по делу о препятствовании расследованию теракта в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Mitre .

Обвиняемой по этому делу проходит сенатор и экс-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер, которая баллотируется в вице-президенты в паре с Альберто Фернандесом. Политик, который возглавлял кабинет министров с 2003 по 2008 годы, должен будет явиться в суд 10 июля.

Ему предстоит ответить на вопросы о соглашении, которое Аргентина заключила с Ираном в 2013 году. Судья вызвал Фернандеса в суд из-за его критических высказываний о подписанном документе. В интервью газете La Nacion он сказал, что "всегда считал его плохим соглашением".

В январе 2015 года прокурор Альберто Нисман выдвинул в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана обвинения в препятствовании расследованию теракта, который произошел в 1994 году у еврейского культурного центра и унес жизни 85 человек. По его мнению, правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть. Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.

Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел, ее обвиняют в растрате, отмывании денег, коррупции и препятствовании расследованию терактов. Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования, от задержания ее спасает парламентский иммунитет.