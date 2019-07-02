Министр Сингапура призвала мировое сообщество совместно бороться с киберпреступлениями

СИНГАПУР, 2 июля. /ТАСС/. Мировое сообщество совместно с Интерполом должно противостоять новым современным угрозам - киберпреступлениям. С таким призывом выступила во вторник министр людских ресурсов и замминистра внутренних дел Сингапура Джозефина Тео на открытии на международной конференции INTERPOL World 2019.

"Киберпреступления стали новыми общими угрозами для нас, поэтому мы должны совместно с Интерполом стараться отвечать на эти вызовы", - сказала Тео.

"Подобные преступления, - продолжила министр, - стали эпидемией, которая проявляется в самых различных формах. Например, широкую распространенность получила так называемая саморадикализация, когда люди, в основном молодые, через пропаганду в интернете становятся причастными к терроризму".

Другое важное направление, по ее словам, - "рост транспортных связей между государствами". "С одной стороны, это несет экономические выгоды, но с другой - увеличивается число угроз, в том числе трансграничная преступность", - указала Тео.

В качестве примера эффективного противостояния новым вызовам министр привела опыт Сингапура. "Местный аэропорт Чанги является одним из крупнейших транспортных хабов, и здесь удачно сочетается удобства для пассажиров и высокий уровень безопасности, который обеспечивается за счет применения новейших технологий. В нескольких терминалах аэропорта уже заработала в тестовом режиме система биометрического контроля", - рассказала Тео.