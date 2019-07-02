Министр обороны Японии: Токио платит больше всех за содержание военных баз Вашингтона

"Мы несем на плечах наибольшие расходы среди всех стран-союзников США", - заявил он журналистам, комментируя недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который указывал на то, что договор о безопасности между Вашингтоном и Токио носит несбалансированный характер и выгоден только японской стороне. "Обязанности [по договору] наших стран не одинаковые, но в общем и целом они сбалансированы", - также подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства.

Перед поездкой на саммит G20 в японскую Осаку президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно Токио. "Если Японию атакуют, мы будем вести третью мировую войну, [жертвуя] своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они будут смотреть на это на своих телевизорах Sony", - отметил президент. На состоявшихся в Осаке переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ глава Белого дома не затрагивал этой темы, а на итоговой пресс-конференции по итогам саммита подчеркнул, что США продолжат выполнять условия договора о безопасности с Японии, несмотря на то, что сам Трамп считает его несправедливым.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства. Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.