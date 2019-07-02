Министр обороны Японии: Токио платит больше всех за содержание военных баз Вашингтона

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Япония выделает наибольшие средства среди всех союзников США на содержание американских военных объектов, расположенных на ее территории. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.
"Мы несем на плечах наибольшие расходы среди всех стран-союзников США", - заявил он журналистам, комментируя недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который указывал на то, что договор о безопасности между Вашингтоном и Токио носит несбалансированный характер и выгоден только японской стороне. "Обязанности [по договору] наших стран не одинаковые, но в общем и целом они сбалансированы", - также подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства.
Перед поездкой на саммит G20 в японскую Осаку президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно Токио. "Если Японию атакуют, мы будем вести третью мировую войну, [жертвуя] своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они будут смотреть на это на своих телевизорах Sony", - отметил президент. На состоявшихся в Осаке переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ глава Белого дома не затрагивал этой темы, а на итоговой пресс-конференции по итогам саммита подчеркнул, что США продолжат выполнять условия договора о безопасности с Японии, несмотря на то, что сам Трамп считает его несправедливым.
Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в Вашингтоне 19 января 1960 года. С японской стороны его подписал дед нынешнего премьера Синдзо Абэ - Нобусукэ Киси, занимавший тогда пост главы правительства. Это двустороннее соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу собственной национальной безопасности и вправе действовать в этой связи согласно собственным конституционным положениям.