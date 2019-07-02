Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Боевые танки продемонстрируют в американской столице 4 июля в рамках празднования Дня независимости США. Об этом в понедельник заявил президент Дональд Трамп.

"У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Оно будет особенным. Будет размещено [в городе] несколько танков", - сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома. Трансляцию вел телеканал Си-спэн.

По словам главы администрации США, чтобы не повредить дорожное покрытие на улицах, танки разместят в "определенных местах", не уточняя, где именно. Трамп также добавил, что над столицей в этот день пролетят самолеты, в том числе "лучшие истребители в мире".

По данным газеты The Washington Post, президент выразил желание, чтобы в День независимости в столице были показаны танки "Абрамс" и были проведены демонстрационные полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс.

Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях. Однако столичная мэрия восприняла в штыки инициативу Трампа, обосновав это отсутствием финансовых средств. Последний раз военный парад проводился в Вашингтоне в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе.

4 июля жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу страны от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами США. Самые массовые празднования по традиции проходят в Нью-Йорке на набережной Ист-Ривер, где за красочным салютом вечером наблюдают миллионы человек. Американцы чаще всего отмечают День независимости на открытом воздухе, устраивая пикники с друзьями.