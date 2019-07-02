Климкин назвал конфликт с Зеленским не содержательной, а эмоциональной историей

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает претензии к нему со стороны главы государства Владимира Зеленского проявлением эмоций.

"Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам", - заявил Климкин агентству "Украинские новости".

При этом глава внешнеполитического ведомства утверждает, что всегда был готов общаться с президентом Украины. "Он не пытался коммуницировать со мной. Я готов с ним поговорить в любой момент," - заверил Климкин. По его словам, он был готов ознакомить главу государства с нотами - как со стороны РФ, так и ответной, - которые и стали поводом для конфликта. "Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать [Зеленскому]. Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал", - отметил министр.

Климкин также сообщил, что временный поверенный Украины в России после нотной переписки уже общался с российской властью относительно инструментов освобождения моряков.

27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИД, который без его ведома ответил на ноту России относительно арестованных в РФ украинских моряков. После заявления президента премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению президента. Зеленский в понедельник, 1 июля, направил письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление о его увольнении.

Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении уйти в отпуск с 3 июля.