Сеул обсуждает возможность исключения из санкций США поставок продовольствия в КНДР

ТАСС, 2 июля. Южная Корея обсуждает со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) вопрос о выведении из-под санкций США поставок риса как продовольственной помощи для КНДР. Об этом во вторник сообщили в Министерстве объединения Республики Корея (РК).

"Санкции не распространяются на сам рис, однако суда, на которых его доставляют, могут подпадать под ограничения, - цитирует агентство Yonhap слова представителя министерства объединения страны. - ВПП проводит соответствующие консультации с США. Правительство Южной Кореи также участвует в дискуссии". Помимо этого, он отметил, что ВПП планирует открыть больше отделений организации и увеличить число сотрудников в КНДР.

24 июня правительство РК приступило к процедуре предоставления 50 тыс. т риса для граждан КНДР в качестве гуманитарной помощи. Предполагается, что груз из Южной Кореи общей стоимостью $109,7 млн будет доставлен в КНДР силами ВПП ООН, которая будет также следить за справедливым распределением оказанной гуманитарной помощи. 11 июня Южная Корея предоставила ВПП и Детскому фонду ООН (UNICEF) средства в размере $8 млн для оказания продовольственной помощи Северной Корее.