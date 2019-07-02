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Кризис на Украине

Украинская армия обстреляла четыре поселка в ДНР из тяжелой артиллерии

По информации Донецка, всего Киев применил более 500 боеприпасов

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по прилагающим к линии соприкосновения районам Донецкой народной республики, в том числе из тяжелой артиллерии. Об этом во вторник сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило 35 раз, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных боеприпасов - 501 единица".

По информации Якубова, под огнем оказались северные и западные пригороды Донецка, окрестности Горловки, Докучаевска и Ясиноватой, а также ряд сел на юге республики. Он уточнил, что из 152 мм артиллерии в направлении поселков Коминтерново, Ленинское, Патриотическое и Качкарское выпущено более 30 снарядов. Кроме того, с украинской стороны применяли минометы, вооружение бронемашин, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов юга ДНР повреждены здание администрации и линии электропередачи в селе Коминтерново.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики. На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 19 июня в Минске ключевым пунктом повестки был вопрос о новом - "хлебном" - перемирии, однако сторонам не удалось прийти к согласию. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик тогда выразил надежду, что уже на следующей встрече, которая пройдет 2 июля, стороны сумеют договориться о прекращении огня.

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