Глава Молдавии не согласен приглашать иностранного специалиста на должность генпрокурора

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не согласен с инициативой депутатов проевропейского блока Acum ("Сейчас") пригласить иностранного специалиста на должность генерального прокурора. Об этом глава республики сообщил во вторник в беседе с журналистами.

"Моя позиция, как и большинства людей, заключается в том, что на высокие государственные посты, включая должность генерального прокурора, должны назначаться граждане Республики Молдова, если мы выступаем за государственность и независимость страны", - сказал президент.

Согласно местным законам, глава республики утверждает кандидатуру генпрокурора по предложению Совета прокуроров. Накануне правительство Молдавии дало положительное заключение на соответствующий проект поправок в закон о прокуратуре. При этом премьер-министр республики Майя Санду заметила, что в парламентском большинстве нет согласия по этому вопросу, так как поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) высказалась против. Ранее Санду заявила журналистам, что хотела бы видеть на этой должности бывшего генпрокурора Румынии Лауру Ковеси.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла выступающая за восстановление отношений с ПСРМ и блок Acum. Альянс был создан с целью отстранения от власти олигарха Владимир Плахотнюка. Оппозиция указывала, что власть в стране ему обеспечивал контроль над генпрокуратурой.