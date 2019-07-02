Зеленский во второй раз потребовал от Рады уволить главу МИД и генпрокура

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении главы МИД Павла Климкина и генерального прокурора страны Юрия Луценко.

"В соответствии с положениями Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме главы государства парламенту от 1 июля.

Поскольку Украина является парламентской республикой, глава государства лишен права увольнять по собственному усмотрению членов правительства. Однако он имеет право предлагать парламенту кандидатуры глав МИД и генпрокурора, которые входят в так называемую президентскую квоту. Зеленский уже пробовал их уволить в прошлом месяце, но Рада отказал ему в этом.

На минувшей неделе возник скандал вокруг ответной ноты МИД Украины на предложение России относительно украинских моряков, задержанных во время инцидента в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Владимир Зеленский возмутился тем, что не был поставлен МИДом в известность ни о самой российской ноте, ни об ответной украинской ноте. Он потребовал от главы кабинета применить административное наказание в отношении Павла Климкина. Последний, однако, возразил, что действовал в рамках полномочий и не был обязан согласовывать вопрос с главой государства.

В понедельник, 1 июля, Павел Климкин объявил, что уходит со среды в "политический отпуск".