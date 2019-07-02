Госдеп призвал сограждан воздержаться от поездок в район резиденции Атамбаева

БИШКЕК, 2 июля. /ТАСС/. Госдепартамент призвал соотечественников временно воздержаться от посещения ряда расположенных на южной окраине киргизской столицы сел в связи с напряженной общественно-политической ситуацией в данном районе, вызванной лишением экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом говорится в размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства и опубликованном во вторник посольством Соединенных Штатов в Киргизии сообщении.

"Киргизская пресса сообщает, что ведется подготовка к приему большого числа людей в резиденции бывшего президента Атамбаева, расположенной в селе Кой-Таш за пределами Бишкека", - говорится в сообщении. Госдепартамент предупреждает, что это может привести "к гражданским беспорядкам в районе Кой-Таша".

"Гражданам США рекомендуется избегать поездок в районы к югу от водохранилища: в деревни Кок-Джар и Чон-Таш или через них. Сотрудникам правительства США запрещено ездить в эти районы", - отмечается в документе ведомства.

Данные населенные пункты примыкают к южной окраине столицы Киргизии, в одном из них располагается частный дом экс-президента Атамбаева, в котором на протяжении недели находятся несколько сотен его сторонников. По словам этих людей, они прибыли "поддержать" Атамбаева, с которого по решению парламента в конце июня была снята неприкосновенность, что дает возможность привлечения бывшего руководителя государства к уголовной ответственности.

По мнению депутатов, экс-президент подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Бывший руководитель Киргизии все эти обвинения назвал "чушью и ерундой" и пообещал оказать вооруженное сопротивление в случае попытки его ареста.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 года по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока.