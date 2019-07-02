Макрон окажет влияние на Иран, чтобы он придерживался ядерной сделки

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном во вторник.

"Глава государства продолжит в ближайшие дни свои шаги, чтобы обеспечить выполнение Ираном обязательств и сохранение в силе экономических преимуществ, предусмотренных соглашением", - отметили в администрации президента Франции.

"Президент республики с обеспокоенностью принял к сведению решение Ирана увеличить запасы низкообогащенного урана", - подчеркнули в Елисейском дворце. Там также отметили, что Макрон "подтвердил свою приверженность полному соблюдению условий ядерного соглашения 2015 года". Французский лидер призвал Иран "воздерживаться от любых дополнительных мер, которые могут поставить под сомнение его ядерные обязательства".

В понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили корреспонденту ТАСС, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.