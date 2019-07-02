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Кризис на Украине

МВД Украины сообщило о более 1,5 тыс. нарушений в кампании по выборам в Раду

Как отметили в ведомстве, по 60 фактам возбуждены уголовные дела

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. нарушений зафиксировано на Украине в ходе избирательной кампании по досрочным выборам в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины, ссылаясь на данные, о которых проинформировали участники совещания в ведомстве.

"С начала предвыборной кампании по внеочередным выборам депутатов в полицию поступило 1524 заявления и сообщения о нарушениях избирательного процесса", - сообщил, в частности, заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, по 60 фактам возбуждены уголовные производства и составлено 194 административных протокола. "Лишь за минувшие сутки зарегистрировано 108 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто четыре уголовных производства и составлено 16 административных протоколов", - сообщил замначальника управления.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой во время совещания отметил особую политическую напряженность парламентской кампании и нагрузку на личный состав МВД. "Если на выборах президента Украины было 44 кандидата, то на внеочередные выборы в Раду зарегистрировано 5837 кандидатов в депутаты. Мы учитываем эти вызовы и проводим мощную работу по реагированию на все нарушения законодательства и безопасному проведению демократических внеочередных парламентских выборов", - сказал Яровой.

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