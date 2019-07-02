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Кризис на Украине

Гройсман заявил о желании сохранить пост главы правительства Украины

По словам премьер-министра, он хотел бы сделать больше на этом посту

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов продолжить работу на занимаемой должности в правительстве, которое будет сформировано после парламентских выборов 21 июля.

"И в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, а я буду претендовать на должность премьер-министра. Когда наша сила получит мандат доверия от людей, и мы войдем в парламент, тогда мы будем думать о том, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - рассказал он во вторник журналистам.

Свое желание он пояснил тем, что сейчас у него уже "есть определенные результаты", но их, продолжил премьер, все еще недостаточно. "Я хотел бы сделать больше", - подчеркнул Гройсман.

Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Согласно украинскому законодательству, правительство страны слагает полномочия перед новым составом парламента.

Ранее Рада отказала Гройсману в отставке с поста главы правительства. О необходимости его увольнения 20 мая заявил во время вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский.

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УкраинаКризис на УкраинеГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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