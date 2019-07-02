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Bloomberg: Турция может закупить истребители у России

Как отмечает издание, Анкара рассмотрит такую возможность в случае отказа Вашингтона поставлять F-35

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Анкара рассмотрит возможность приобретения истребителей у России в случае отказа Вашингтона поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

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По их данным, Турция также надеется на совместное с Россией производство ракет нового поколения.

Как отмечает агентство, Анкара готовится к возможным санкциям со стороны Вашингтона в связи с покупкой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и уже запаслась основными запчастями к американской военной технике.

В свою очередь турецкая газета Yeni Safak 27 мая сообщила, что Турция рассматривает возможность приобрести у России истребители Су-57, если США откажутся поставлять республике F-35. Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу позднее также не исключил возможности приобретения истребителей у РФ. По его словам, Анкара "не останется без альтернатив" в случае отказа Вашингтона.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.

Теги
СШАТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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