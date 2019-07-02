Медведчук уверен в успехе своих переговоров по освобождению украинских граждан

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил уверенность в том, что ему удастся договориться о новом освобождении украинских граждан, задержанных или осужденных как в Донбассе, так и в РФ.

"Я участвую в вопросе не обмена (для этого нужна официальная позиция Киева), а освобождения людей: тех, кто находится в местах лишения свободы, осужден или арестован на территории России, и тех, кто в Донецке и Луганске, - написал он во вторник на своей странице в Twitter. - Переговоры продолжаются и, уверен, могут иметь успех".

На минувшей неделе в Минске состоялась встреча Виктора Медведчука с лидерами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На ней он обратился с просьбой освободить нескольких украинских граждан, попавших в плен в результате конфликта в Донбассе. Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились в качестве жеста доброй воли передать четырех человек. В пятницу они вместе с Медведчуком вернулись в Киев.

Тогда же Виктор Медведчук сообщил, что всего с декабря 2014 года ему удалось добиться освобождения уже 489 человек. "Это и из Донецка, и из Луганска, и из Российской Федерации", - уточнил политик.