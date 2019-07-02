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Политический кризис в Молдавии

Власти Молдавии планируют утвердить новый состав Конституционного суда в июле

Президент страны Игорь Додон выразил надежду на то, что до 29 июля новый утвержденный состав примет присягу перед парламентом и президентом

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что новый состав Конституционного суда (КС) будет утвержден в июле. Об этом глава республики написал во вторник на своей странице в Facebook, комментируя стартовавшие конкурсы по замещению судей, оказавшихся в центре политического скандала.

"Приветствую решение о проведении публичных конкурсов на замещение шести вакантных должностей судей Конституционного суда Республики Молдова: по двое от парламента, правительства и Высшего совета магистратуры. Выражаю надежду на то, что до 29 июля, когда мы будем отмечать 25-летие принятия конституции Республики Молдова, новый утвержденный состав примет присягу перед парламентом и президентом", - написал Додон. Он отметил, что новому составу предстоит восстановить престиж ведомства и доверие к нему.

На прошлой неделе все члены КС ушли в отставку, оказавшись в центре политического скандала после того, как контролировавшая прежде власть в стране Демократическая партия Молдовы отказалась признавать новое правительство и парламентскую коалицию, которую сформировали Партия социалистов Республики Молдова и блок Acum ("Сейчас"). Судьи признали новое правительство нелегитимным, потребовав от президента страны распустить парламент и объявить досрочные выборы. Изучив документы, эксперты Совета Европы по конституционному праву из Венецианской комиссии пришли к выводу, что КС не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон в ходе разбирательства.

Теги
МолдавияПолитический кризис в Молдавии
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