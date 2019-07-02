ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом во вторник на заседании сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"Решение принято большинством голосов", - сообщила она. Члены ЦИК постановили зарегистрировать Шария в рамках соответствующего решение суда.

Изначально, 25 июня, ЦИК отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты. Основанием для отказа тогда стало несоответствие требованию конституции страны к кандидатам в депутаты Верховной рады, которое предполагает проживание на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Однако это решение было обжаловано, а 30 июня Верховный суд не признал факт непроживания Шария на Украине в течение последних пять лет.

Ряд членов ЦИК на заседании во вторник посчитали решение Верховного суда абсурдным, но приняли его во внимание. Секретарь комиссии Наталия Бернацкая пояснила, что проголосовала за регистрацию Шария, чтобы не допустить срыва внеочередных выборов в Раду. "Решение по данному лицу для нас ключевое, та как из-за судебных разбирательств мы не можем напечатать бюллетени. Чтобы избежать дальнейших судебных процессов и не допустить срыва выборов, я голосую за исполнение решение суда", - сказала она.

Шарий 6 июня сообщил о создании политической партии под названием "Партия Шария" и намерении участвовать в выборах в Верховную раду. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.