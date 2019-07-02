МИД Украины на время отпуска Климкина возглавит Елена Зеркаль

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль временно заменит главу МИД Павла Климкина пока тот находится в отпуске. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии изданию "РБК-Украина".

Как сообщается, Зеркаль приступит к своим обязанностям в среду, 3 июля.

"С завтрашнего дня министр уходит в отпуск. Начиная со среды выполнять обязанности министра иностранных дел будет Елена Зеркаль. Но в настоящее время она находится за границей в командировке. Через пару дней она вернется и возьмет на себя руководство министерством", - сообщила Зеленко.

Ранее в понедельник Климкин в видеообращении в социальных сетях сообщил, что решил уйти в отпуск, не дожидаясь своего увольнения Верховной радой. Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня публично возмутился действиями МИД, который без его ведома ответил на ноту России об арестованных в РФ украинских моряках. После заявления президента премьер-министр страны Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск и назначить исполняющего обязанности министра по представлению президента. Зеленский 1 июля направил письмо главе правительства с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также повторно отправил в парламент представление о его увольнении и назначении на этот пост заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Верховная рада отказалась ее принять.