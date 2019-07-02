Тегеран заявил о раскрытии шпионской сети, действовавшей на иранских атомных объектах

ТАСС, 2 июля. Тегеран объявил во вторник о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах иностранных государств в различных областях экономики, в том числе на атомных объектах страны. Об этом сообщило агентство Фарс, цитируя заявление представителя иранского суда Голяма Хосейна Исмаили.

По его словам, "группа шпионов была выявлена иранскими спецслужбами в прошлом году". Исмаили уточнил, что "они (шпионы) действовали в чувствительных для страны центрах, включая атомные объекты и предприятия оборонной промышленности". "Большинство из них были арестованы", - указал представитель судебных властей Ирана.

Исмаили сообщил также, что двое из раскрытой группы "были осуждены и получили длительные сроки заключения". Иранские судебные власти, заметил он, завершили расследования и по делам остальных фигурантов, связанных с упомянутой шпионской сетью. По некоторым из них, сказал Исмаили, прокурор потребовал вынесения смертной казни.

Представитель суда не уточнил, граждане каких государств были вовлечены в обезвреженную сеть и с какими конкретными государствами они сотрудничали.

19 апреля министр информации и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави заявил, что разведка Ирана раскрыла сеть ЦРУ, состоявшую из 290 шпионов, действовавших в различных странах региона, включая Иран. В середине июня Тегеран объявил о нейтрализации обширной шпионской сети США, которая действовала в иранском киберпространстве.

В конце июня бывший работник по контракту Министерства обороны Ирана Джалал Хаджизавар был казнен по обвинению в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и правительства США. Его супругу суд приговорил к 15 годам лишения свободы за соучастие в шпионской деятельности.