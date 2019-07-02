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КС Испании поддержал меры Мадрида, принятые в разгар каталонского сепаратистского кризиса

Речь идет о применении 155-ой статьи конституции страны

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании поддержал применение 155-й статьи конституции страны, которая позволила ограничить самоуправление Каталонии в разгар сепаратистского кризиса в регионе осенью 2017 года. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении суда.

Решение КС стало ответом на жалобы, представленные парламентом Каталонии и левой партией Podemos ("Мы можем"), которые ставили под сомнение меры Мадрида. Таким образом, суд поддержал ключевые шаги правительства Испании, в том числе роспуск регионального парламента и отстранение от должностей членов каталонского кабмина.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе автономии из состава королевства. Мадрид, с самого начала называвший этот референдум нелегитимным, отказался признать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики.

В ответ власти страны задействовали никогда ранее не применявшуюся 155-ю статью конституции.

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