Монахи Афона выразили протест по поводу поведения митрополита ПЦУ на Святой горе

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Святая община Афона направила письмо министру иностранных дел Греции Йоргосу Катрунгалосу, в котором выразила решительный протест в связи с поведением на Святой горе иерарха неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Луцкого и Волынского Михаила. Об этом сообщает греческое агентство Romfea.

Святая община назвала провокационными действия митрополита Михаила и сопровождавших его лиц, которые с украинскими флагами в руках распевали на Святой горе национальный гимн своей страны, отмечает агентство. "Эти действия митрополита, совершенные после его визита в Священную эпистасию (орган исполнительной власти на Афоне - прим. ТАСС), представляют собой нарушение статьи 184 устава Святой горы Афон, который категорически запрещает под угрозой высылки любые пропагандистские действия этического, религиозного, церковного, социального, националистического и любого другого характера на Святой горе", - отмечается в послании афонской общины.

Община также подчеркнула, что "эти действия несовместимы с духовным и священным характером Святой горы и ее тысячелетней традицией, создают опасный прецедент для повторения подобных действий с любой стороны и передачи в них националистических конфликтов, а также полностью противоречат уставу Святой горы Афон".

Монашеская община Афона попросила МИД Греции "принять необходимые меры для предотвращения подобных действий в будущем с тем, чтобы характер этого святого места остался неоскверненным".