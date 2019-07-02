Reuters: страны ЕС не готовы запустить механизм возобновления санкций против Ирана

ТАСС, 2 июля. Европейские государства - участники ядерной сделки с Ираном (Великобритания, Германия и Франция) пока не намерены запускать предусмотренный в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе механизм разрешения споров, который может привести к возобновлению санкций ООН против Тегерана. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

"Мы не намерены сейчас это делать. Мы должны сначала разрядить кризис", - цитирует агентство слова европейского дипломата. Данный механизм может активировать любой из оставшихся участников ядерной сделки с Ираном. Этот механизм предусматривает, что нарушения ядерных договоренностей должны быть устранены в течение 65 дней с момента его активации. После этого проблема будет перенесена на рассмотрение в Совет Безопасности ООН для возможного возобновления действия санкций, которые были отменены после подписания СВПД.

В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках СВПД после 7 июля, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX. Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран откажется соблюдать запрет на обогащение урана больше чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.