МИД Грузии: переговоры в Женеве осложнены на фоне грузино-российских отношений

ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Переговоры на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье осложнены на фоне ухудшенных грузино-российских отношений. Такую точку зрения выразил во вторник замглавы МИД Грузии, переговорщик с грузинской стороны Лаша Дарсалия в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"В Женеве рассматриваются все острые вопросы грузино-российских отношений. Общий фон, который создан, безусловно, еще больше осложняет переговоры и обсуждаться будут и эти вопросы <...> Как вам известно, главной темой переговоров является вопрос выполнения шестипунктового соглашения (Медведева - Саркози - прим. ТАСС), а также гуманитарная ситуация, которая есть на местах. Соответственно, это будут основные вопросы, которые поставит грузинская делегация", - сказал он.

В Женеве во вторник стартовал 48-й двухдневный раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Переговоры проходят на фоне недавнего решения российских властей о вводе временного запрета на полеты из РФ для российских и грузинских авиакомпаний из-за событий в Тбилиси.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.