Спецпосланник ООН по Йемену рассчитывает на поддержку России в урегулировании кризиса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Россией по урегулированию межйеменского конфликта. Об этом он заявил в интервью ТАСС по итогам визита в Москву.

В понедельник Гриффитс встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас была очень продуктивная встреча с главой российской дипломатии, - сказал собеседник. - Я благодарен за продолжительную поддержку с российской стороны моих действий и приветствую конструктивное участие России в нашей работе по достижению мира в Йемене".

По его словам, поддержка России как постоянного члена Совета Безопасности ООН и ее усилия по Йемену "имеет важное значение для достижения комплексного, всеохватывающего, долгосрочного политического решения конфликта". "Ценю эту поддержку и рассчитываю на продолжение взаимодействия ради достижения всестороннего и мирного урегулирования межйеменского конфликта", - подчеркнул Гриффитс.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.